A Reggio Calabria l’evento “Sempre”: così il cantante Giovanni Amodeo ricorda il fratello Enzo, scomparso a giugno

Giovedì 29 agosto alle ore 21, presso il C.S.O.A. Cartella di Gallico, a Reggio Calabria, si terrà l’evento “Sempre”, organizzato dall’Associazione Culturale “Mare d’Inverno”. Protagonista, il cantante reggino Giovanni Amodeo, che ha deciso di organizzare la serata per ricordare il fratello Enzo, scomparso prematuramente lo scorso giugno. Vincenzo, abitante di Gallico, era apprezzato e benvoluto dalla sua comunità, per questo il fratello vuole ricordarlo nel modo migliore possibile, attraverso ciò che sa fare meglio: cantare.

Giovanni vive infatti fuori Reggio, tra Roma e l’estero; canta, arricchisce di spettacoli il suo palmares, un po’ in tutto il mondo. Ed è circondato da artisti che nel tempo sono diventati amici e che saranno presenti per l’occasione giovedì 29. Tra questi il Direttore Artistico Gregorio Malara, la Regista Patrizia D’Orsi e alcuni importanti attori. Giovanni si esibirà con dei testi internazionali, in quella che desidera definire una serata “all’insegna della leggerezza e del bello, non di nostalgia”. I generi musicali saranno variegati, passando dal Gospel alla Disco Music. Quella stessa varietà artistica che ha contraddistinto il compianto Enzo, che amava spaziare dalla musica alla fotografia, passando per la pittura. Alcune canzoni sono state scritte da Gregorio Malara appositamente per la serata, altri recitati dallo stesso e dagli attori ospitati.

