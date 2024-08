Reggio Calabria: entusiasmante la prima serata de I Tesori del Mediterraneo

StrettoWeb

E’ stato un successo la prima serata, quella di apertura, della XIX edizione de I Tesori del Mediterraneo con la Cittadella sul Lungomare Falcomatà, il Salotto televisivo, lo spettacolo all’Arena dello Stretto e gli incontri letterari presso Opera Tresoldi. Tante location, tutte suggestive, hanno ospitato, nel cuore della città, i tanti eventi di questa bella manifestazione che mette in evidenza tutto ciò che di positivo vive sul nostro territorio.

Un Salotto televisivo d’alto livello che ha visto la partecipazione di professionisti, associazioni di categoria, rappresentanti istituzionali, titolari di imprese tra le più radicate e sane del territorio, con una visione innovativa e la forza chi ci crede fortemente e per questo riesce a realizzare:

Natalia Spanò – Presidente Nuovi Orizzonti

Paolo Catalano Ceo Consulting for Innovation,

Alessandro Cacciato autore del libro “La sindrome del Gattopardo”,

Lorenzo Labate – Presidente Confcommercio di Reggio Calabria,

Ninni Tramontana – Presidente Camera di Commercio,

Carmelo Versace – Vicesindaco Città Metropolitana

Carlo Morabito – Presidente di International Neural Network Society (INNS),

Maurizio Costanzo – CEO Dinamica Packaging,

Valerio Chiné – Chief Operating Officer di Caffè Mauro,

Tonino Quattrone – Imprenditore e titolare Multiservice 5D,

Daniele Perrone – Titolare azienda olio Perrone,

Carmelo Basile – Fattorie della Piana,

Daniele Diano – Presidente Piccola Industria di Unindustria Calabria

Al talk show gli illustri ospiti hanno affrontato temi di grande rilevanza e attualità: creatività, promozione del territorio, nuove tecnologie e intelligenza artificiale. Tutti ingredienti di sviluppo e futuro che passano necessariamente da imprese e aziende.

Un proficuo scambio di idee dal quale è scaturito il messaggio: fare impresa al sud si può, la socialità e la creatività possono e devono creare valore.

Al termine dell’incontro l’atteso concerto di Clara di fronte ad un’Arena gremita di giovani e giovanissimi, e non solo, che hanno accompagnato la cantautrice, reduce da Sanremo e da Mare fuori, intonando i suoi successi.

Questa sera

E questa sera secondo appuntamento con il Talk show che ospiterà editori calabresi e siciliani per la serata dedicata al premio artistico letterario “Apollo”. Sul palco anche gli studenti che questo inverno hanno partecipato al premio in versione “School”, entrambi rientranti tra i tesori creati dall’associazione Nuovi Orizzonti e dalla presidente Natalia Spanò per dare risalto agli editori e scrittori del sud e coinvolgere ed appassionare i giovani alla lettura, stimolandone la creatività.

Il Talk verrà intervallato delle esibizioni di Maninni.

Il cantautore, dopo aver partecipato ad Amici 16, arriva in finale a Sanremo Giovani 2022 con il brano Mille Porte, e si presenta all’ultima edizione di Sanremo 2024, voluto da Amadeus, con il brano Spettacolare.

Intanto, nel pomeriggio, nello specchio d’acqua antistante il Lungomare, va di scena la Regata del Mediterraneo. Dieci equipaggi provenienti da tutta l’Italia e da Malta si sfideranno, come da tradizione, per conquistare l’ambito trofeo di questa edizione de I Tesori.

E, in tema di novità, partirà questa sera la nuova iniziativa, tesoro nuovo di zecca, realizzata in partenariato con il MArRC: “Food Tell – Assaggi di storia”.

La terrazza del museo ospiterà un evento esclusivo che vedrà protagonista assoluta Reggio Calabria; la sua storia, raccontata dal professore Daniele Castrizio, si intersecherà con la sua tradizione enogastronomica, interpretata dallo Chef stellato Nino Rossi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.