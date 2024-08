Reggio Calabria, emergenza rifiuti fuori controllo: “da oltre 10 giorni non passano a raccoglierla”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente alla mancata raccolta dei rifiuti nella zona sud di Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “scrivo queste parole per l’ennesima cattiva figura nei confronti di chi sceglie il sud per trascorrere qualche giorno nel nostro mare bellissimo ma senza guardare le cornici della nostra città che continua a cadere in basso per i disservizi. Sono esattamente 10 giorni che non raccolgono la spazzatura in Strada Ferrata 3 a San Gregorio dove in questi giorni c’è il pienone di turisti che alloggiano nelle case a mare”.

“Le famiglie con bambini piccoli che arrivano qui in città devono trovare questi scempi. Arrivano anche i topi oltre ai randagi che fanno il resto del lavoro tra odore nauseabondo che crea problemi respiratori. Ho inviato giornalmente messaggi tramite WhatsApp al numero di Ecologia oggi che appena subentrata ad ogni segnalazione fatta veniva risolta, adesso ci troviamo sommersi dai cumuli. Sono un cittadino che paga regolarmente la TARI e se non paghiamo, arrivano le cartelle immediate, ma se il servizio che paghiamo non viene regolarmente svolto chi deve pagare? Non ho più parole e confido nella Vs. redazione a segnalare questa incresciosa situazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.