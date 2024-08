Reggio Calabria, è di nuovo emergenza rifiuti: “non si dica che è colpa dei cittadini”

StrettoWeb

“Su segnalazione della cittadinanza attiva, e da un riscontro tramite i nostri volontari, abbiamo constatato che il servizio raccolta rifiuti viene svolto a singhiozzo. E’ da oltre due settimane che i rifiuti vengono lasciati per Strada in Via San Cosimo 4, a Bocale (zona sud di Reggio Calabria), senza alcuna comunicazione né dal Comune, e tantomeno dalla ditta affidataria del servizio porta a porta. Un servizio scadente e altalenante. Da due settimane abbiamo constatato una totale assenza della raccolta con enormi cumuli di rifiuti. Non si venga a dire anche ora che è colpa dei cittadini“.

Questa nota è già abbastanza eloquente, dice tutto. L’Associazione annunciamolagioia OdV segnala infatti il degrado a Bocale, in Via San Cosimo. La foto a corredo è chiara: i rifiuti giacciono lì, non raccolti da 15 giorni. Ma la colpa, poi, è dei “lordazzi”…

