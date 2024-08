Reggio Calabria, eletto il capogruppo dei Riformisti Europeisti e Democratici

StrettoWeb

Si è riunito presso i locali di Palazzo San Giorgio il gruppo consiliare Riformisti Europeisti e Democratici convocato dal Consigliere anziano Antonino Castorina ed avente all’ordine del giorno la programmazione dell’attività politica e l’elezione del Capogruppo. Alla presenza del Vice Sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, di Antonino Castorina e di Filippo Burrone si è fatta un analisi della situazione politica cittadina ravvisando l’esigenza di stimolare l’amministrazione per la programmazione di tutte le attività connesse alle prossime festività mariane. La riunione è servita anche per fare un focus sulla tematica ambientale e la necessità di stimolare il settore nell’affrontare l’emergenza che vive la città. Da mese di settembre il gruppo Consiliare ha già in cantiere una campagna di ascolto che farà quartiere per quartiere nell’esigenza di raccogliere le varie istanze dei cittadini e portare dentro Palazzo San Giorgio proposte ed idee concrete per lo sviluppo ed il rilancio di Reggio Calabria.

Burrone capogruppo

La riunione del Gruppo Consiliare è servita anche per eleggere il capogruppo che con voto unanime dei presenti sarà Filippo Burrone.

Il consigliere Burrone nell’accettare l’incaricò nei prossimi giorni incontrerà il Sindaco ed il Presidente del Consiglio per i dovuti e necessari passaggi istituzionali a nome del gruppo consiliare.

Il gruppo Consiliare R.E.D spiega Burrone nasce dell’inderogabile esigenza di ridare dignità alla politica e portare dentro Palazzo San Giorgio idee e proposte dei territori spesso abbandonati dai partiti e dalla politica in generale.

