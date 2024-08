Reggio Calabria, domani il centro storico tutto il giorno senza corrente

StrettoWeb

Un serio guasto alla rete elettrica continua a provocare disagi nel centro storico di Reggio Calabria: nella notte è arrivato un gruppo elettrogeno per tamponare il problema. I locali di via Zecca hanno dovuto chiudere, con gravi ritardi ovviamente condivisi con i residenti rimasti per ore senza luce, acqua e condizionamento dell’aria. E domani, domenica 11 agosto, sarà ancora peggio: l’avviso campeggia nei portoni questa mattina, e annuncia l’interruzione dell’energia elettrica per lavori dalle 9 alle 17.

E’ interessata una buona fetta del centro storico: via Zecca, via Giudecca, corso Garibaldi, via Osanna, via Tripepi, via Spanò Bolani e via Marina Alta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.