Reggio Calabria, la denuncia sullo “scempio di Piazza Milano e su un altro albero abbattuto”

“Si torna, ancora una volta, a segnalare il continuo scempio di piazza Milano, grazie a diverse segnalazioni di diversi cittadini residenti nella zona (via Scilla, via Itria, viale Calabria, viale Messina). Come già segnalato nei precedenti comunicati, purtroppo, ancora una volta, segnaliamo (come tristemente immortalato nella documentazione fotografica allegata a questo breve ma significativo comunicato) quanto sta avvenendo nella zona in argomento”. Comincia così la nota di denuncia di Sinistra Popolare Reggio Calabria in merito al degrado di Piazza Milano.

“Un altro albero è stato abbattuto, che faceva parte della vegetazione presente nella zona, che era costituita, poco tempo fa, da due piccole aree verdi, al tempo ben curate, anche per la sensibilità degli abitanti al tempo ben curate, anche per la sensibilità degli abitanti residente nella zona. Come evidenziato nella precedente segnalazione, l’albero (precedentemente sfregiato e deturpato da vere azioni vandaliche) è stato abbattuto nella mattinata odierna, nonostante le civili proteste di alcuni residenti, nella zona di cantiere ricadente su Piazza Milano)”.

“Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero dei video e delle foto che vanno ad immortalare tali tristi vicende. Gli esecutori, secondo quanto ci è stato riferito, indossavano delle tute gialle, riconducibili a qualche ditta alle dirette dipendenze dell’attuale giunta Falcomatà (quella del secondo tempo, per intenderci storicamente). Continua così, nell’indifferenza generale, lo scempio del verde cittadino ed il continuo degrado di Reggio Calabria”.

Tante domande ad oggi senza risposta

“Nei precedenti comunicati avevamo posto dei seri quesiti a riguardo posizione di ambientalisti, componenti del Comitato di Quartiere della zona, associazioni della Consulta comunale assetto del territorio e, non per ordine d’importanza, quelle note erano dirette anche al Presidente della Consulta comunale assetto del territorio. Ripetiamo lo stesso quesito: Che fine hanno fatto il Signor Giandomenico Posillipo, il Comitato di quartiere Viale Calabria-Via Palmi, che in data 3 giugno 2024 denunciavano in un articolato resoconto “La devastazione di Piazza Milano a Reggio Calabria”? Ci si augura che siano tutti vivi e vegeti, ma non si comprende questo loro silenzio dopo la pubblicazione di quel reportage: Cosa c’è dietro questo loro silenzio? Che fine ha fatto il Presidente della Consulta Assetto del Territorio del Comune di Reggio Calabria Gerardo Pontecorvo, che sempre nell’infausta data del 3 giugno 2024 denunciava “Affronto al patrimonio arboreo cittadino”. Che fine hanno fatto i rappresentanti e le varie associazioni ambientaliste dell’intero territorio comunale?”.

“Crediamo che sia questo il momento di fare delle approfondite riflessioni inerenti al sistematico abbattimento di numerosi alberi, in diverse zone della Città, che se pur piante adulte erano in buone condizioni vegetative. Questa debacle collettiva, oltre ad essere un momento di seria ponderazione, dovrebbe portare, visto il venir meno degli obiettivi statutari, all’autoscioglimento delle associazioni, visto il fallimento e/o il non raggiungimento degli intendimenti, ma anche le dimissioni dei componenti, così come dell’intera Consulta comunale Assetto del Territorio. Se tali scelte fossero attuate le stesse sarebbero un messaggio di dignità e credibilità e di svolta, ma su questo nutriamo seri problemi”, si chiude la nota.

