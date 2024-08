Reggio Calabria, Decaro sul nuovo Tempietto: “questa è l’Europa che arriva nelle nostre città”

StrettoWeb

“Qualche mese fa con il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, avevamo fatto un sopralluogo sul cantiere del tratto del Tempietto in fase di riqualificazione grazie a un finanziamento di 1 milione di euro del Pon Metro. Un nuovo tratto di lungomare pubblico, con aree verdi, spazi per socializzare e fare sport. Giochi per bambini, opere d’arte, nuovi arredi urbani, e spazi da vivere in una città che un pezzo alla volta sta riscoprendo il valore della costa e del mare“, è quanto afferma l’europarlamentare Antonio Decaro.

“È stato un onore per me visitare quel luogo in costruzione ed è una gioia vederlo oggi vivere dai suoi legittimi proprietari: i cittadini. Questa è l’Europa che arriva nelle nostre città, questo è il lavoro che i sindaci fanno ogni giorno grazie ai fondi comunitari, trasformano parti di città in luoghi belli da vivere”, conclude Decaro.

