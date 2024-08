Reggio Calabria, crede di aver vinto al Superenalotto e porta pasticcini e champagne in ricevitoria ma poi scopre una brutta sorpresa

StrettoWeb

Brutta sorpresa per un cittadino di Reggio Calabria che pensava di aver vinto 2.500 euro al Superenalotto e si è recato nella ricevitoria in cui aveva giocato la schedina per riscuotere la vincita con un vassoio di pasticcini e una bottiglia di champagne. Una volta giunto sul posto, ha avuto la brutta sorpresa. Il giocatore aveva puntato la solita schedina lunedì pomeriggio, per la consueta estrazione del martedì. E invece questa settimana, di lunedì si recuperava l’estrazione di Ferragosto.

Controllando i numeri, pensava di aver fatto un tre stella ma guardando l’estrazione di martedì. Invece la sua schedina era stata giocata per l’estrazione di lunedì sera. Nonostante la presunta vincita non fosse una cifra esagerata, il signora ha pensato di condividere la gioia del risultato con i gestori della ricevitoria, una delle più grosse e famose del centro storico, anche perchè era la prima volta che era andato a giocare lì. Così ha portato un vassoio di pasticcini ed una bottiglia di champagne.

Con grande autoironia e senso di gentilezza, una volta scoperto l’errore il signore ha lasciato il vassoio dei dolci ma si è riportato indietro lo champagne. Sperando che questa prima volta che abbia giocato in quel posto non sia stata anche l’ultima, per l’amarezza dell’illusione di una vittoria soltanto immaginaria. I bocconcini, intanto, sono stati certamente molto apprezzati dai gestori del centro.

