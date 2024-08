Reggio Calabria, cresce l’attesa per il concerto di Edoardo Bennato a Piazza del Popolo

StrettoWeb

Cresce l’attesa per il concerto di Edoardo Bennato: mercoledì 7 agosto, alle ore 21,30, Piazza del Popolo ospiterà l’evento che vedrà protagonista il grande cantautore. L’iniziativa rientra nel festival “Altri Luoghi 2024”, promosso dalla Compagnia “Scena Nuda” diretta da Teresa Timpano, nell’ambito di “Morgana”, il progetto dell’Amministrazione Comunale finanziato con fondi Fus – Ministero della Cultura, che si inserisce nell’Estate reggina e che si snoderà anche tra Catona – Arghillà e Pellaro.

Dopo l’apertura con gli Oblivion e i primi due appuntamenti tra danza e teatro, spazio al concerto di uno dei più grandi cantautori italiani che, con le sue note e le sue parole, ha fatto la storia della musica del nostro Paese, varcandone anche i confini, con i suoi grandi successi.

Il rock potente unito alla melodia o che incontra con naturalezza altri stili, a partire dal blues; l’ironia e la metafora, che contraddistinguono i testi dei suoi brani; la forza scenica: elementi del percorso artistico di Bennato che caratterizzeranno anche l’evento di mercoledì prossimo.

Il cantautore tornerà, così, ad esibirsi in Piazza del Popolo – che aveva già ospitato un suo memorabile live nel 2008 -, con un concerto “ad alto contenuto Rock&Blues”, proponendo le sue canzoni più celebri, ma anche una selezione di nuove, tratte dall’ultimo album Non c’è. Musica, video coinvolgenti e interazione con il pubblico, in “un’esperienza emozionale con brani e melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo”.

Ad affiancarlo sul palco, in questo percorso musicale, ci sarà la BeBand, formazione storica che lo segue da anni, composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria).

Un percorso nella carriera di Bennato, dunque: quella carriera punteggiata da album innovativi (28 quelli all’attivo), a partire da Burattino senza fili e Sono solo canzonette, da successi indimenticabili (da Il rock di Capitan Uncino, a L’isola che non c’è, da Un giorno credi a Viva la mamma, da Il gatto e la volpe a Un’estate italiana, a Ogni favola è un gioco…impossibile citarli tutti!), da collaborazioni con i più grandi musicisti italiani e di fama internazionale, dal Nastro d’argento ricevuto nel 2002 per le musiche del film Il principe e il pirata. E, inoltre, primo cantante italiano a registrare 80 mila spettatori in un concerto a San Siro (successo che lo ha portato a varcare, come si diceva, i confini nazionali, con il primo tour europeo. Ma il suo percorso internazionale conta altre tappe, tra cui la produzione di una versione inglese delle canzoni tratte dall’album Sono solo canzonette).

Una creatività che ne fa uno dei punti di riferimento musicali più importanti (anche per i giovani cantautori, come Leo Gassmann, con cui ha duettato a Sanremo 2023) e uno degli artisti più innovativi del panorama italiano e internazionale.

Grande attesa, dunque, per il concerto di mercoledì 7 agosto: un evento – come gli altri inseriti nel cartellone di “Altri Luoghi 2024” – ad ingresso gratuito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.