Reggio Calabria, al Circolo Polimeni il Panettone Summer

Ritorna a Reggio Calabria, a distanza di sette anni, l’evento dedicato alla promozione del lievitato più importante d’Italia proposta in un contesto estivo, lontano dalle tradizioni natalizie: Panettone Summer. Giovedì 8 agosto 2024 dalle ore 20.30 a Reggio Calabria presso il Circolo Tennis “Rocco Polimeni” si accenderanno i nuovamente i riflettori del “Panettone Summer” evento patrocinato dal Comune di Reggio Calabria. Dopo l’esperienza legata al mondo dell’organizzazione di grandi eventi legati al panettone ed al pandoro, con all’attivo più di 200.000 visitatori nel corso degli anni, i promotori della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro hanno riavviato i motori accesi dai principali produttori artigianali di lievitati, che stanno orientando il mercato verso la destagionalizzazione dei prodotti. La kermesse nazionale, partita diciassette anni fa proprio da Reggio Calabria, ha toccato tutta Italia vantando tappe a Roma, Firenze, Milano, Sorrento, Bruxelles ed è diventata una delle manifestazioni cult più prestigiose e longeve d’Italia del settore con uno sguardo rivolto verso l’estero.

L’organizzazione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro (Gold Event Organization di Emanuele Giordano, Associazione Made in Italy e Associazione Frequenze Positive) di comune accordo con una delegazione di Maestri Pasticcieri, è da sempre parte attiva per la tutela del panettone, per la sua diffusione e consumo anche in periodi non usuali come avviene in altre parti del mondo; è per questo che l’evento Panettone Summer si pone come sostegno e cassa di risonanza per la promozione del prodotto, delle materie prime di qualità e del suo consumo. Il prestigioso Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, fiore all’occhiello della città, che ha ospitato, tra l’altro, molti eventi sportivi e culturali nel panorama italiano ed Internazionale, ha avuto la sensibilità di sposare il progetto ed ospitare nuovamente l’evento che nel 2017 ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico.

Sarà presente una delegazione di Maestri Pasticcieri d’Italia del circuito della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro che avrà il piacere di creare un momento d’incontro con il pubblico attraverso un breve dibattito sulla destagionalizzazione del prodotto seguito da degustazioni di panettoni in versione estiva. Anche in questa occasione

l’organizzazione porrà l’accento sull’eccellenza che rappresenta il nostro Made in Italy. Tra le attività della serata è prevista anche la possibilità per il pubblico di votare, direttamente dal proprio smartphone, il panettone in chiave estiva che incontra il proprio gusto.

Sponsor della Serata Artecarta Italia, azienda leader in Italia specializzata nel packaging che esporrà anche eleganti scatole, elemento importante nella comunicazione del prodotto.

Maggiori informazioni ed il programma verranno rilasciati sul sito web http://www.panettonepandoro.com dove si potranno trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale. Per ogni comunicazione ed informazioni in merito all’evento, si può inviare una e-mail a: stampa@panettonepandoro.com o tramite l’Infoline: 347.1415224.

