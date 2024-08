Reggio Calabria, il Circolo “L’Agorà” e l’arte nell’antica Grecia

StrettoWeb

“Forme artistiche nell’antica Grecia” è il titolo della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” a Reggio Calabria. Nel corso della giornata di studi, organizzata dal sodalizio reggino, saranno oggetto di analisi diverse cifre, relative ai colori ed alle varie forme geometriche che si svilupparono nell’antica Grecia e si espansero in diversi ambiti geografici del Mediterraneo.

Il ruolo dell’arte nel mondo greco è stato fondamentale per creare un riferimento identitario da offrire ad un popolo che unito, dal punto di vista politico, non è mai stato. Se infatti non è esistito un governo unitario nell’antica Grecia, che politicamente si organizzò infatti in città-stato (le poleis), tuttavia è esistita una civiltà greca. Questo fu possibile per la presenza di importanti fattori che fecero da collante. Primo fra tutti, la religione: adorare gli stessi dei, credere nelle stesse divinità, condividere gli stessi riti fece germogliare precocemente un sentimento comunitario tra tutti gli abitanti della regione.

A questo si aggiunga la lingua: parlare la stessa lingua era un segno inconfondibile di riconoscimento tra persone di cultura uguale. Il mondo omerico, i grandi poemi epici con i loro eroi e le loro vicende straordinarie, che accompagnavano dall’infanzia i futuri cittadini delle poleis greche, costituiva un ulteriore segno di appartenenza ad una comunità. Ultimo il mondo dell’arte, letteraria e figurativa, che fu altrettanto indispensabile per creare una “grecità” culturale forte e definita. Per questi motivi si capisce perché il cammino del linguaggio figurativo ellenico fu lungo ma privo di trasformazioni radicali e rivoluzionarie, sostanzialmente coerente ed omogeneo. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte di Gianni Aiello (Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 30 agosto.

