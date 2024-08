Reggio Calabria, cerimonia di consegna dei Premi Rhegium Julii Inedito 2024

Sono in corso di svolgimento i lavori delle Commissioni designate per l’esame delle opere partecipanti alla 56°edizione del Premio Rhegium Julii inedito per la poesia inedita (sezione intitolata ad Ernesto Puzzanghera), per la silloge (sezione intitolata a Gilda Trisolini) e racconto (sezione intitolata ad Emilio Argiroffi).

La commissione per le sezioni poesia inedita e silloge presieduta dal Presidente del Circolo Pino Bova e composta da Benedetta Borrata, Vincenzo Filardo, Giovanna Monorchio, Natale Pace, Ilda Tripodi ha già definito il quadro dei finalisti alla edizione 2024. Si contenderanno la palma del primo premio per la poesia inedita: Roberto Colonnelli (Acquapendente) con la poesia “Crisalide d’argento”, di Carmela Consoli (Firenze) con la poesia “Arrivare a Santiago”, Renata Ceravolo (Benestare) con la poesia “Valeria Di Felice (Martinsicuro) con la poesia “ La chiamata”, Gregorio Magazzù (Palmi) con la poesia “Dall’ultimo custode dell’antico borgo”, Giovanna Oro (Reggio Calabria), Giovanni Suraci (Reggio Calabria). Aurelio Zucchi ((Roma) con la poesia “Asimmetrie”. Al vincitore di questa sezione andrà un premio di 500 euro, la targa e il diploma.

Per la silloge la medesima Commissione ha selezionato la seguente rosa di finalisti: Maria Pia Battaglia (Locri) con la lirica “Finestre”, Angela Caccia (Cutro) con la raccolta “Di lentissimo azzurro”, Cesare Cuscianna (Caserta) con “Arsenico bianco”, Valerio Di Nardo (Roma) per la silloge “Arsenico bianco”, Giuseppe Sinopoli (Lamezia Terme) per la raccolta “Ci sei anche tu”, Francesco Tassone (Reggio Calabria) con “Fiore blu”, Al vincitore di questa sezione sarà pubblicata l’intera silloge.

Infine la Commissione presieduta dal già Dirigente scolastico Franco Cernuto e composta da Maria Rosa Falduto, Maria Florinda Minniti, Teresa Scordino, Rosaria Surace ha definito la rosa dei finalisti alla sezione racconto. Ecco i risultati: Francesca Crisarà (Reggio Calabria) con il racconto “Volevo essere Jo”, Domenico Loddo (Motta San Giovanni) con il racconto “Di terre e di Moti”, Antonino Falcomatà (Reggio Calabria) con il racconto “La leggenda di faccia di pietra”, Lucia Lo Bianco (Palermo) con il racconto “ Puro cobalto il cielo”, Teresa Martino (Melicuccà) con il racconto “Alla ricerca dell’arcobaleno”, Pat Porpiglia (Fiumara di Muro) con il racconto “Rimango a Samperto”. Anche al vincitore di questa sezione andrà un premio di € 500,oo oltre la targa e il diploma.

La cerimonia di consegna dei premi condotta dalla poetessa Ilda Tripodi, è prevista per lunedì 26 agosto, alle ore 21.00, presso il Circolo “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità locali. Le voci recitanti della serata sono affidate a Daniela Scuncia e Cinzia Messina.

Nel corso della serata sarà consegnato il riconoscimento “Una vita per la cultura” intitolato a Giuseppe Casile ai poeti Silvestre Clancier (Presidente dell’Istituto Mallarmè di Parigi e Muriel Augry Merlino, già responsabile di tanti Istituti di cultura francesi in diverse città del mondo, membro della “Sociètè des gens de lettres” e della “Maison de Poèsie”. La cerimonia sarà conclusa da un intrattenimento musicale curato da Mario Taverriti con il supporto di un corto di Orsola Toscano.