Reggio Calabria, domani la cerimonia di apertura del nuovo Parco Urbano Tempietto

Tutto pronto a Reggio Calabria per l’inaugurazione del nuovo Parco Urbano Tempietto. Appuntamento domani sabato 24 agosto alle 17.30 per l’apertura del nuovo spazio nell’area sud del Lungomare Falcomatà. La cerimonia di apertura sarà un evento nell’evento, impreziosita dagli interventi di alcune delle realtà d’eccellenza del circuito sportivo, culturale ed artistico della Città. Subito dopo l’apertura ufficiale, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle altre autorità cittadine, si darà via al percorso illustrativo delle aree presenti all’interno del Parco Urbano.

I dettagli

L’intera cerimonia sarà documentata dal gruppo Igers Reggio Calabria, nella nuova area cani saranno presenti alcuni rappresentanti del Gruppo Cinofilo Lungomare Falcomatà. A fianco alla panchina monumentale si esibiranno i ballerini Matteo Amodeo e Siria Campagner, campioni italiani Supercoppa 2024 e finalisti di numerose competizioni internazionali, con la direzione artistica del Maestro Francesco Cotroneo della Royal Dance Calabria. A fianco alle giostre sensoriali e all’area giochi per bambini, alcuni istruttori illustreranno il funzionamento della palestra all’aperto, nel campetto di beach soccer sarà organizzato un minitorneo alla presenza dei ragazzi e degli istruttori delle scuole calcio Ludos, della Maestrelli, della ReggioRavagnese e della ProPellaro.

I tavoli da dama saranno presidiati dalla Federazione Italiana Dama e dall’Asd “Il bianco e il nero”, mentre nel nuovo play ground di basket dedicato a Kobe Bryant saranno presenti i rappresentanti della Federazione Italiana Pallacanestro con il Presidente Paolo Surace, i giocatori e lo staff della Pallacanestro Viola e della Reggio Basket in Carrozzina, il direttivo dell’associazione Viola Inside, che faranno da cornice ad un’esibizione dimostrativa organizzata dalla Fip con le giovanili della Lumaka, della Pallacanestro Viola, della Nuova Jolly, Nuovo Basket Soccorso, Pantera Rosa, Vis Reggio Calabria, Basket Pellaro, Kleos Lazzaro e Basket Aleandre. Al centro del Parco, il mito della fondazione dell’antica Rhegion sarà celebrato dalla voce dell’attrice Teresa Timpano, mentre dietro la fontana artistica si esibiranno le ballerine allieve della scuola Asd Vividanza con la Direzione artistica di Viviana del Popolo Fischietti. La cerimonia culminerà al tramonto con l’esibizione della ReggiOrchestra, formazione diretta dal Maestro Roberto Caridi.

