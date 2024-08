Reggio Calabria, a cavallo di Ferragosto 14 incidenti stradali: denunciati 17 automobilisti alla guida dopo aver bevuto o essersi drogati

StrettoWeb

Ferragosto all’insegna della sicurezza sulle strade della provincia di Reggio Calabria. Nei giorni a cavallo delle festività, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha intensificato i controlli con una vasta operazione che ha visto l’impiego di oltre 350 pattuglie su tutto il territorio. Durante i giorni di festa, notoriamente caratterizzati da un aumento del traffico e da spostamenti verso le località balneari e turistiche, i Carabinieri hanno monitorato costantemente la circolazione stradale e vigilato sulla sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’operazione è significativo: sono stati controllati quasi 2.200 veicoli e oltre 3000 persone, con sanzioni al Codice della Strada per un valore complessivo di circa 45.000 euro. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti, con il deferimento di 17 persone.

L’attività dei Carabinieri ha riguardato anche situazioni di emergenza: i militari sono intervenuti per domare 12 incendi e hanno prestato soccorso in 14 incidenti stradali, offrendo assistenza immediata in un periodo in cui il rischio di incidenti aumenta a causa dell’incremento del traffico e delle temperature elevate.

Questo impegno rientra nell’attività di prossimità dell’Arma dei Carabinieri, che continua a essere un punto di riferimento per i cittadini in tutta la provincia di Reggio Calabria. Attraverso una presenza costante nelle comunità locali, i Carabinieri garantiscono non solo la repressione dei reati, ma anche un supporto quotidiano e diretto a tutti coloro che vivono e frequentano il territorio reggino, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadinanza. Trattandosi di provvedimenti in fase di indagini preliminari, per le persone deferito vale il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.