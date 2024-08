Reggio Calabria, al Tempietto il campo di Basket dedicato a Kobe e Gianna Bryant: la notizia fa il giro del mondo

StrettoWeb

Il 24 agosto è la data da cerchiare in rosso sul calendario a Reggio Calabria. Motivo? Verrà inaugurata la nuova area Tempietto. Ha imparato a non sbilanciarsi troppo sulle scadenze, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, ma qualche giorno fa, il 13, ha lanciato il countdown: “meno undici”, ha postato il primo cittadino, seduto su una panchina proprio al Tempietto. Che fa 24, appunto. E, seppur l’inaugurazione rappresenti a tutti gli effetti l’apertura ufficiale e completa, si è già scoperto qualcosa sulle installazioni presenti in un’area negli ultimi anni lasciata spesso all’abbandono.

Di una di queste, ovvero della scritta “Reggio Calabria”, se ne è parlato e anche tanto per via di una lettera rimossa a poche ore dall’installazione, fatto che ha ovviamente provocato l’indignazione della città. Un’altra, già in parte annunciata dallo stesso Sindaco mesi fa, è stata rilanciata ora da Sky Sport NBA. Il riferimento è al nuovo campo dedicato a Kobe e Gianna Bryant, padre e figlia tragicamente scomparsi qualche anno fa.

Così la città di Reggio Calabria ha deciso di ricordare una famiglia che sullo Stretto ha lasciato il segno. Joe Bryant, morto lo scorso 15 luglio, ha giocato nella Viola nella stagione 1986/87. Il figlio, un piccolo Joe, nella stessa città già mostrava le sue doti da futuro campione. Il playground installato al Tempietto sarà inaugurato, come detto, il 24, giorno non casuale perché richiama i due numeri simbolo di Kobe (8 e 24). Questi due numeri, come si può vedere dalle immagini di Sky a corredo, sono presenti nel campetto, insieme al 2, il numero di maglia indossata dalla figlia di Kobe, Gianna.

Finalmente, a qualche anno dalla morte, Reggio Calabria ricorda la famiglia Bryant, regalando allo stesso modo alla città uno spazio ampio e gratuito, all’aperto e fronte mare stile USA, in cui i ragazzi possono giocare a basket.

