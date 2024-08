Reggio Calabria, bimbo di 2 anni si fa male nel parco per bambini di Santa Caterina: “da tempo denunciamo incuria e abbandono”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo relativamente alle condizioni in cui versa il parco per bambini sito a Santa Caterina a Reggio Calabria. Il parco che dovrebbe essere una zona sicura in cui i bimbi possono giocare in tranquillità invece è un vero pericolo per i piccoli che rischiano di farsi seriamente male così com’è successo ieri sera ad un bimbo di 2 anni che si è fatto male cadendo in mezzo alle buche pericolose. Già qualche giorno fa il quartiere di Santa Caterina era sceso in piazza per protestare sulle condizioni di degrado.

