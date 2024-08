Reggio Calabria, bevande alcoliche ai minorenni sul Lungomare: sanzionato il titolare di un noto Lido

StrettoWeb

Continuano senza sosta i servizi di prevenzione predisposti in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e fortemente voluti dal Questore di Reggio Calabria, con particolare attenzione ai luoghi di svolgimento della cosiddetta “movida reggina”. Settimanalmente, infatti, gli Agenti della Polizia di Stato sono impegnati a svolgere servizi di controllo del territorio finalizzati alla protezione dei cittadini e dei turisti dal verificarsi di fenomeni criminosi, non poco frequenti nei luoghi molto affollati nella stagione estiva.

Con lo stesso ritmo, proseguono anche le attività svolte dal personale della Polizia Amministrativa e Sociale, volte invece al controllo degli esercizi pubblici. In tale contesto, i capillari controlli effettuati lo scorso weekend hanno permesso di sanzionare il titolare di un noto stabilimento balneare del lungomare reggino sorpreso durante la somministrazione di bevande alcoliche ad un ragazzo minorenne ed a seguire, grazie al supporto di personale della Polizia Locale, è stato sanzionato un altro esercizio commerciale per occupazione abusiva di suolo pubblico e diffusione di musica, in violazione alle vigenti ordinanze sindacali. Le attività di controllo continueranno anche nelle prossime settimane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.