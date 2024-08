Reggio Calabria, auto bruciata abbandonata da oltre un anno in pieno centro | FOTO

StrettoWeb

Da più di un anno un’auto bruciata è “parcheggiata regolarmente“, ovviamente abbandonata, in via Monsignor De Lorenzo a Reggio Calabria. La vettura si trova in pieno centro storico e non molto lontana dal Museo Nazionale, meta turistica soprattutto in questi mesi estivi.

Il mezzo crea quindi un cattivo biglietto da visita per la città evidenziando ancora di più quanto sia abbandonata la città di Reggio Calabria al degrado. Eppure c’è un apposito servizio di pulizia e rimozione di questi detriti automobilistici: perché il Comune non interviene?

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.