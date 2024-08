Reggio Calabria, atto vandalico al Palattinà di Lazzaro. Futura imbufalita: “vergogna, se succede ancora…”

StrettoWeb

Un altro atto vandalico, l’ennesimo in questa città, non il primo degli ultimi giorni e delle ultime settimane e non il primo che colpisce lo sport. Questa volta, il danneggiamento è ai locali del Palattinà di Lazzaro, zona sud di Reggio Calabria, dove gioca anche la Polisportiva Futura. Ed è proprio il club reggino di A2 Elite di Calcio a 5 a mostrare sdegno e rabbia attraverso una nota ufficiale.

“Succede anche questo, purtroppo. Volevamo parlarvi dei nostri successi giornalieri. Dei traguardi sportivi, delle soddisfazioni di poter e saper gestire un Palasport come si deve, raccogliendo feedback positivi da tutto il mondo del Futsal (gli ultimi complimenti sono arrivati dai vertici federali in occasione del Trofeo delle Regioni).Potevamo parlarvi dell’inizio dell’attività della Scuola Calcio e dell’Open Day di giorno 3 settembre. Oggi, però, siamo costretti a raccontarvi e denunciare qualcosa di brutto che non ha nulla a che fare con la positività della nostra realtà e della comunità sportiva e sociale che ci ospita”.

“Il fatto di cronaca è che, al Palattinà di Lazzaro, impianto sportivo d’Eccellenza dove milita la nostra formazione di Futsal, partecipante per il secondo anno consecutivo alla Serie A2 Elite, la seconda serie tricolore, da ignoti, sono state sfondate le porte dei magazzini del club, stanze interne al Palazzetto, e sono state forzate le porte degli spogliatoi per, utilizzarli, illegalmente a scopo personale. Ovviamente, la Polisportiva Futura sporgerà denuncia all’autorità competente rimanendo indignata e delusa per quanto vissuto e subito”.

Le parole del Vice Presidente

“Facciamo tantissimi sacrifici per mantenere la struttura decorosa” – ha sottolineato l’amareggiato Vicepresidente Filiberto Mallamaci – Il Palattinà è un fiore all’ occhiello per l’intero comune e le zone vicine, un punto di riferimento sociale e sportivo di assoluto impatto ed importanza. Tutto questo, tutti questi sforzi vengono vanificati da questi atteggiamenti vergognosi e da condannare. Se dovesse succedere ancora, la Futura, in segno di protesta, sospenderà ogni attività”.

