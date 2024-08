Reggio Calabria, grande attesa per il live di Cristiano De Andrè a Piazza Castello

StrettoWeb

Grande attesa per il live, in programma il 6 Agosto a Piazza Castello a Reggio Calabria, di Cristiano De André. “De André #DeAndré – Best Of Live Tour” é un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e, ancora, estremamente attuali.

Con questo tour, Cristiano, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Un live da non perdere che regalerà al pubblico di Reggio Calabria, grazie alla Esse Concerti, emozioni uniche e indimenticabili.

È ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita su TicketOne e Ticketmaster. Info e biglietti qui: https://bit.ly/deandrélivetour

