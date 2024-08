Reggio Calabria, attentato a Borgo Croce: la dura condanna di Tilde Minasi

StrettoWeb

“L’incendio al pulmino utilizzato dall’associazione Borgo Croce di Fiumara di Muro è un atto vile e spregevole, che condanno duramente. Gli autori di quest’azione criminale vedono evidentemente un nemico in chi lavora con passione e dedizione per la crescita e il cambiamento culturale del territorio e provano perciò a spegnere, con modalità esecrabili, quest’attività di rigenerazione e rinascita urbana”. E’ quanto afferma la parlamentare della Lega, Tilde Minasi.

“È per questo che non bisogna fermarsi, ma continuare a impegnarsi proprio per quel cambiamento, emarginando chi tenta di ostacolarlo. Come Istituzioni ci schieriamo al fianco dell’Associazione e dei suoi componenti, per dire che non riusciranno a fermarli. Esprimo loro tutta la mia solidarietà e vicinanza e mi dico fin da ora disponibile e qualunque azione possa essere di aiuto per una ripresa immediata delle loro meritorie attività. Contando, naturalmente, sul fatto che le forze dell’ordine riescano presto a far luce sull’episodio e a individuare e punire i responsabili”, conclude Minasi.

