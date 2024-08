Reggio Calabria, arrivano 17 nuovi totem interattivi: ecco i pannelli informatici per i turisti | DETTAGLI

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria investe ancora sulla digitalizzazione dei servizi informativi diretti a cittadini e turisti. La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha deliberato nei giorni scorsi il programma che prevede il posizionamento di diciassette nuovi totem informativi interattivi. I nuovi totem saranno destinati, innanzitutto, alla divulgazione di contenuti promozionali ed alla fruizione di servizi informativi contenuti del portale internet del turismo del Comune, nonché la gestione di ulteriori funzioni operative che saranno progressivamente implementate.

Ciascun totem multimediale sarà una sorta di chiosco digitale, con un dispositivo intuitivo funzionante come un computer destinato al pubblico utilizzo, dotato di touchscreen e dispositivo di connettività, il cui modello si differenzia soprattutto a seconda del rispettivo posizionamento: all’interno di ambienti chiusi un modello indoor, mentre per gli spazi all’aperto un modello outdoor.

Le parole dell’Assessore Romeo

L’assessore Carmelo Romeo, con delega alla Programmazione e alle Risorse comunitarie – PON Metro e Transizione al digitale, ha illustrato il programma di posizionamento dei nuovi dispositivi: “Otto totem indoor saranno fruibili all’interno di uffici comunali e di altre sedi di gestori di servizi pubblici che hanno rilevante interesse turistico – ha spiegato Romeo – mentre gli ulteriori nove outdoor, verranno allocati nei siti più frequentati da cittadini e city-user e con maggior significatività turistica. Quattro totem inoltre saranno dotati di dispositivo di pagamento cashless e due di modalità cashless e cash”.

“Ci tengo a ringraziare l’Upi Comunicazione, Partecipazione, Transizione digitale e qualità dei servizi, guidata dal Dirigente Giuseppe Quartuccio, per il brillante lavoro svolto – ha affermato ancora l’Assessore – con questo ulteriore obiettivo raggiunto si intensifica il percorso dell’Amministrazione comunale nel solco della digitalizzazione dei propri servizi informativi. Con l’installazione di totem multimediali di nuova generazione e di design – ha concluso Romeo – si raggiunge l’obiettivo di trasformare delle macchine informative in un elemento estetico per offrire un’esperienza personalizzata all’utenza, sostituendo gli obsoleti totem informativi installati in passato e producendo un significativo avanzamento nella fruibilità dei servizi e nella completezza informativa”.

