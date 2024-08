Reggio Calabria, all’Arena dello Stretto serata all’insegna di moda e spettacolo

StrettoWeb

Giorno 11 agosto, All’Arena dello Stretto Ciccio Franco, si è tenuta la Fashion Night 2024, una splendida serata di moda, cultura e spettacolo organizzata dalla Star Award Events, associazione reggina presieduta da Marlena Donatella Maimone che opera nel campo della promozione di eventi di moda, danza , arte e cultura ed è responsabile come direttore nazionale, del concorso Model of Universe che si terrà prossimamente in Romania. Sotto un cielo stellato, cullati da una piacevole brezza marina, numerosissimi spettatori hanno assistito ad uno spettacolo della durata di oltre due ore, molto bene organizzato. La serata è stata presentata dai bravissimi Consolato Malara e Marilena Alescio. Un contenitore ricchissimo che rientra tra le iniziative previste dall’Estate Reggina, e che ha fatto trascorrere al pubblico che ha occupato tutti gli spalti dell‘Arena ,una bella serata ricca di presenze significative in ambito artistico.

Perchè l’arte ha mille sfaccettature che sono state tutte ben rappresentate dai tanti stilisti, artisti e modelli presenti sulla passerella dell’Arena. Nel campo della moda, innumerevoli creativi provenienti da varie regioni italiane ed anche dall’estero hanno presentato collezioni particolarmente originali e preziose per i materiali utilizzati o perchè arricchite da fantasiosi ed estrosi dettagli artistici. Saro Mattia Taranto con la collezione Livery, Pina Grasso e Tina Salvaguardia con meravigliosi abiti da sposa e da cerimonia, Giusy Ferrara designer di gioielli esclusivi e brevettati che nascono da pezzetti di quadri dipinti, la cui vendita finanzia l’associazione Palma Vitae che opera a favore delle donne vittime di violenza.

E ancora, Elisa Puma ha presentato la collezione Atto primo, Simona Span ha fatto sfilare i bambini con magnifici abiti con colori predominanti tra l’oro e il rosa, Dora Salajan, Magna Grecia Gioielli con la presentazione di monili ispirati all’arte greca, le boutique Rosazzurro Baby con i capi dei più famosi brand. Primigi Store e Moda Venere con una sfilata di abiti eleganti, hanno incantato il pubblico riscuotendo tantissimi consensi. Affascinante la collezione di Cinzia Dori handmade by Rossana Pafumi, pittrice e artista poliedrica di Calatabiano che esprime sugli abiti dalle linee morbide ed eleganti tutta la sua creatività in un continuo alternarsi tra sogno e realtà. Cinzia Dori ha sfilato con una collezione ispirata al mito di Perseo e la sua costellazione e i quattro elementi naturali da cui trae origine ogni sostanza che compone la materia.

Momenti dedicati al sociale

Ma non sono mancati momenti dedicati al sociale, con Paola Pizzaferri artista che crea abiti ed accessori ispirati a Frida Kahlo che è il simbolo mondiale della fibromialgia, per non dimenticare le donne che soffrono di questa grave patologia. Sul palco inoltre, si sono alternati con i loro brani, due giovanissimi e talentuosi artisti. La viterbese Arianna Lavacchielli in arte Arye il reggino Simone Zuccalà in arte Essenziale. Per il ballo invece la scuola Fenixnuovafatamorgana diretta dal coreografo e maestro di Ballo Davide Pezzimenti,ha eseguito una gradevole performance con le allieve della scuola , mentre i bravissimi modelli e ballerini Manuela e Tonino Schiavone, hanno dato prova delle loro capacità artistiche in una esibizione di ballo in coppia.

Direttore artistico dell’evento il coreografo Luca Barile. Importante lo staff di parrucchieri composto da Hair andMua, Susy Meduri, Kamilla Tiralongo, Antonella Orsa LuxHair Francesco Porcino, The center parrucchieri. Molti sono gli ospiti partecipanti alla serata che sono stati premiati con targhe alla carriera offerte dalla star Award Events. Denise Bentivegna scrittrice favolista e regista che insieme alla Star Award ha recentemente realizzato il libro fotografico dal titolo A kind of magic La bambina che sognava fAvola , Salvo D’angelo regista, Dylan Vasta modello che ha sfilato per Dolce e Gabbana. Angiolina Marchese artista e curatrice, Michele Spanò Hair style, Pino Causini Art director, Enrico Bonavoglia agente moda, Raffaella Imbrìaco docente e scrittrice reggina, l‘Avv. Giuliana Barberi. A rappresentare le istituzioni l’assessore Giovanni Latella. Le splendide foto della serata sono state realizzate dai bravissimi fotografi Antonio Macheda (Momenti web) e Salvatore Spinella.

