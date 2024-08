Reggio Calabria: “ma l’area Tempietto è la stessa del Centro Polifunzionale di Zaha Hadid?”

StrettoWeb

“Scusate se disturbo in questo momento di puro godimento per le giostre installate al tempietto ma, nell’attesa che vengano dotate dei bagni, impianti e di quanto necessario, vorrei domandare, a chi ha la memoria meno volatile della mia, soprattutto a chi parla di turismo e sviluppo della città, se quell’area è la stessa che nel lontano 2007 era stata identificata per il centro polifunzionale, al di sotto della stazione centrale e collegato con la villa comunale tramite un ponte, (peraltro, se non ricordo male, anche finanziato ma poi non so perché non realizzato) progettato dalla Archistar Zaha Hadid”.

“Purtroppo in quegli anni non vivevo a Reggio e rischio di ricordare male, ma vorrei capire se stiamo festeggiando per avere, alla fine, sostituito quello che si vede nell’immagine sopra a quello che si vede nell’immagine sotto. Grazie a chi potrà aiutarmi a ricordare”. Questa riflessione, pubblicata sui social, è dell’imprenditore Fabio Bensaja, sempre molto attento alle dinamiche della città e spesso pungente nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

