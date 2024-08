Reggio Calabria, gli Amici della Caccia: “ecco la verità sull’inizio della stagione venatoria”

StrettoWeb

Il Circolo “Gli Amici della Caccia” di Reggio Calabria, a onore di cronaca e nel rispetto della veridicità delle notizie delle ultime ore, intende “informare la popolazione e in particolare il popolo dei cacciatori calabresi in merito alla notizia giornalistica inerente un possibile posticipo dell’apertura della caccia a partire da ottobre. Gli articoli a cui si fa riferimento discutono una controversia tra l’associazione venatoria Federcaccia Calabria e le associazioni ambientaliste Lipu, Legambiente e WWF Calabria riguardo una serie di divieti e specie escluse in base al calendario venatorio, ancora non in essere, oltre alla già citata posticipata data di apertura della stagione venatoria in Calabria. Federcaccia Calabria afferma che il calendario venatorio regionale non è ancora stato approvato e che le notizie su un presunto posticipo al 2 ottobre sono del tutto infondate. La data presunta di apertura generale è, come sempre, prevista è il 15 settembre 2024, con giornate di preapertura per alcune specie a partire dal 1° settembre. Federcaccia pertanto confuta determinati allarmismi, chiedendo alla Regione di approvare il calendario e di rettificare alcune prescrizioni non giustificate da motivazioni tecnico scientifiche e oggettive legate alla VINCA ( Valutazione d’incidenza ambientale, atto previsto dal diritto dell’Unione Europea che ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS)., la cosiddetta Rete Natura 2000)”.

“Le associazioni ambientaliste Legambiente Calabria, Lipu BirdLife Calabria e Wwf Calabria in data 5 agosto 2024 hanno espresso infatti, in tal senso, vivo e sincero apprezzamento per la decisione espressa dal Dipartimento Territorio e Tutela Dell’Ambiente di validare con apposito decreto (Decreto Dirigenziale – N°. 11182 DEL 01/08/2024) il parere positivo della valutazione d’incidenza per il calendario venatorio 2024/2025 per come valutato dalla Struttura tecnica di valutazione regionale nella seduta plenaria dello scorso 31/07/2024, con riferimento al posticipo dell’apertura della caccia al 2 ottobre 2024, con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e del cinghiale, in conformità al parere espresso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Hanno anche lodato il divieto di caccia nelle riserve biogenetiche statali e il divieto assoluto per alcune specie (tortora selvatica, combattente , moriglione, pavoncella, moretta), l’uso di munizioni al piombo in determinate aree come Zone Speciali di Conservazione, zone umide e aree interessate dalla presenza di corsi d’acqua. Questa decisione è vista come un passo importante per la tutela degli habitat e delle specie minacciate, specialmente in un periodo di siccità e incendi accentuati dal cambiamento climatico”, rimarca la nota.

Il Circolo Amici della Caccia in merito “ci tiene a fare le dovute precisazioni: la caccia è regolamentata principalmente dalla Legge n. 157 del 1992, che stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. La legge è stata modificata nel tempo per adeguarsi alle leggi di rango superiore alla legge ordinaria. Le Regioni hanno la competenza di redigere e approvare i calendari venatori. Ogni Regione può stabilire specifiche regole e periodi di caccia in base alle caratteristiche del proprio territorio e alla presenza delle diverse specie di fauna selvatica. Prima dell’approvazione, le Regioni consultano vari enti e associazioni, tra cui l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che fornisce linee guida e pareri tecnici. Le proposte di calendario venatorio vengono elaborate tenendo conto delle indicazioni scientifiche e delle esigenze di conservazione. Una volta elaborata la proposta, il calendario venatorio viene approvato con un decreto regionale. Il calendario venatorio specifica le specie cacciabili, i periodi di caccia, i limiti di carniere (numero massimo di capi abbattibili per specie) e le modalità di caccia consentite. Inoltre, possono essere previste restrizioni specifiche per alcune aree protette o per la tutela di specie particolarmente vulnerabili. Questo processo garantisce che la caccia sia svolta in modo sostenibile e nel rispetto delle normative di conservazione della fauna selvatica. Pertanto, nulla di nuovo viene detto in merito al divieto di caccia nelle riserve biogenetiche statali o al divieto di caccia per alcune specie in determinati periodi dell’anno come per la Tortora selvatica (specie cacciabile l’anno scorso con particolari restrizioni e procedure tramite applicazione via smartphone). Durante la stagione venatoria 2023/2024 inoltre, l’uso di munizioni al piombo è stato vietato, con determinate sanzioni amministrative e definizioni delle zone umide come chiarito in corso d’opera a ottobre 2023 con modifiche all’art.31 legge 157/92, nelle principali zone umide ed entro un raggio di 100 metri da queste aree, in conformità con il Regolamento UE 2021/57, entrato in vigore il 15 febbraio 2023. In merito a siccità e incendi, si precisa che vige il divieto di caccia nelle aree boscate percorse dal fuoco per dieci anni”.

In conclusione, il Circolo della Caccia auspica “una pronta pubblicazione del calendario venatorio 2024/2025 nel pieno rispetto della legge e delle idee dei portatori di interesse”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.