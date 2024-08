Reggio Calabria, al deposito ATAM installate le nuove colonnine per la ricarica dei bus elettrici

StrettoWeb

Proseguono i lavori del nuovo deposito ATAM di Via Foro Boario. L’intervento pone particolare riguardo alla generazione di servizi per i bus elettrici che entro i prossimi due anni saranno circa 70, di cui 24 arriveranno entro il 2024, circa 20 nel 2025 e nel 2026 la restante parte. Ad oggi sono state già installate presso lo storico deposito le prime 20 colonnine di ricarica per l’energia elettrica, marca Jema del gruppo Irizar.

L’investimento per la realizzazione del deposito bus di Via Foro Boario è di 5 milioni di euro, con fondi PNRR. L’infrastruttura è stata progettata per garantire postazioni di ricarica per gli autobus: ogni postazione è compatibile con i più recenti standard tecnologici e ogni autobus avrà a disposizione fino a 150 kWh di potenza che vengono modulati tramite un sistema di controllo intelligente e flessibile. Il deposito di Via Foro Boario e il Terminal Bus di Largo Botteghelle, a fine lavori, ospiteranno 70 punti di ricarica e verranno utilizzati per alimentare tutta la flotta dei bus elettrici.

La soddisfazione di Basile e Falcomatà

“Un’importante innovazione che si unisce a tanti altri investimenti che, insieme ai soci di ATAM SpA, Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria, stiamo facendo sul trasporto pubblico locale” ha affermato in una nota il Consiglio d’Amministrazione di Atam guidato da Giuseppe Basile. “Un investimento nella direzione di un servizio pubblico sempre più efficace ed efficiente, volto a promuovere soluzioni eco-sostenibili per il trasporto pubblico locale”.

La flotta di autobus elettrici contribuirà in modo significativo alla riduzione delle emissioni nocive e alla transizione verso una mobilità più pulita. Peraltro, la realizzazione di altri due impianti dedicati alla ricarica dimostra l’impegno a espandere la mobilità sostenibile sul territorio.

“Siamo soddisfatti del percorso di crescita ed innovazione intrapreso dalla nostra società titolare del servizio di trasporto pubblico locale” ha affermato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando lo stato di avanzamento dei lavori. “Il posizionamento delle nuove colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici è un ulteriore tassello che punta all’obiettivo di una totale rigenerazione della flotta, oggi una delle più nuove in Italia, nell’ottica di un servizio sempre più puntuale, confortevole ed al passo con le esigenze degli utenti, non solo i cittadini ma anche i turisti che per i loro spostamenti utilizzano sempre più spesso i mezzi pubblici. Il trasporto pubblico locale a Reggio ha ormai intrapreso la strada della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, obiettivi che vanno di pari passo con una crescita del servizio, in maniera integrata e multimodale, per servizi sempre più a misura di cittadino”.

“Ricordo – ha concluso il sindaco – quando qualche anno fa Atam era un’azienda completamente decotta, pronta per portare i libri in tribunale. In un decennio la situazione si è completamente ribaltata e l’azienda oggi è pronta ad abbracciare nuove sfide, in maniera dinamica ed innovativa, ampliando il proprio personale, allargando ed implementando i servizi, in maniera sempre più efficiente e capillare, su tutto il territorio cittadino, nell’ottica di un orizzonte metropolitano, anche nell’idea di un servizio integrato nell’area dello Stretto, che costituisce per noi un nuovo obiettivo da perseguire”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.