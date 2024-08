Reggio Calabria, dal 1984 al 2024: la 5ª D del “Piria” si riunisce 40 anni dopo

StrettoWeb

Un’altra rimpatriata a Reggio Calabria: la 5ª D del 1984 della scuola “Raffaele Piria” si è ritrovata oggi, nel 2024, a 40 anni da quell’anno, quello del diploma e dell’ultima volta insieme in classe. “Sembra ieri che ci siamo diplomati e già sono passati 8 lustri. L’incontro con le ragazze ed i ragazzi di 40 anni fa è stato dapprima emozionante e successivamente divertente”, le emozioni della classe.

“I ricordi e gli aneddoti hanno riempito la serata in modo stupendo ed è naturale che ognuno di noi abbia intrapreso strade e carriere diverse. Ma questo non ci ha allontanato anche se alcuni sono andati a vivere in altre località. Soprattutto questo è stato un motivo valido che ci ha spinto a ritrovarci sui social ed a formare un gruppo affiatato come ai ‘vecchi tempi’. Ci siamo ritrovati, abbiamo fatto tantissime risate e ci siamo ripromessi di ritrovarci nuovamente in modo da poter dare l’opportunità anche a coloro che per svariati motivi non sono riusciti ad essere presenti a questa bellissima serata”.

