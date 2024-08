A Reggio torna “Amara Calabria”, il contest con gli amari calabresi: aperte le iscrizioni, come partecipare

StrettoWeb

La Calabria è terra di amari e la tendenza è ormai più che consolidata. Un trend cristallizzato dall’evento “Amara Calabria”, giunto quest’anno alla terza edizione, appuntamento imperdibile per bartender, aziende e addetti ai lavori. Porte aperte a tutte le aziende e a tutti i bartender che desiderano essere, anche loro, i protagonisti di questo terzo evento.

Dopo lo straordinario successo delle prime edizioni, ancora una volta è il “Piro Piro” di Reggio Calabria, uno dei lidi più belli d’Italia, ad ospitare, insieme a Velier, bartender da tutta le regione in gara per preparare il migliore cocktail a base di uno degli amari calabresi. La data da segnare è quella del 3 settembre, martedì prossimo.

Gli amari calabresi sono “tutti particolarmente buoni”, a detta degli esperti di settore. “Nel novero della grande produzione di spiriti, tra distillati e liquori, nessun prodotto è capace di abbracciare tutte le eccellenze della terra calabrese più dell’amaro”, dicono gli organizzatori, alle prese con gli ultimi dettagli. Coinvolti e protagonisti, anche in questo caso, giornalisti di settore ed esperti che si alterneranno tra i divanetti del Piro Piro e gli assaggi dei protagonisti. A garantire che a vincere sarà il drink migliore e ad eleggere il bartender vincitore saranno una giuria tecnica di altissimo valore, con giornalisti nazionali e bartender importanti provenienti dai migliori locali, affiancata da una giuria “simpatica” e popolare composta da “digital creator” bravi a comunicare sui social media eventi di questa portata.

In questa edizione, la selezione ha già raggiunto un numero considerevole di partecipanti e, con ogni probabilità, è destinata ad aumentare. Questo il link per le aziende che desiderano partecipare con il loro amaro: https://forms.gle/agpyUNmx2rDsBUj48. Mentre questo il link per i bartender che possono sfidarsi all’ultimo drink: https://forms.gle/tPPgmggtNDhmzK1L7.

