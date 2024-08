Il reggino Antonino Musolino nuovo Direttore di Oncologia al “Dino Amadori” di Forlì-Cesena

StrettoWeb

Il professionista reggino Antonino Musolino vince il concorso universitario e diviene Direttore della struttura complessa di Oncologia a Direzione Universitaria dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (IRST) “Dino Amadori” – IRCCS di Meldola, Forlì-Cesena. Da Reggio a Parma e poi a Bologna e Forlì in un viaggio professionale lungo più di venti anni. Senza mai dimenticare le sue origini, dallo scorso luglio Antonino Musolino è Professore Associato di Oncologia Medica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – e direttore della struttura complessa di Oncologia a Direzione Universitaria dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (IRST) “Dino Amadori” – IRCCS di Meldola, Forlì-Cesena.

Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Messina, si è poi trasferito a Parma dove ha conseguito la specializzazione in Oncologia e, successivamente, a Padova per la formazione specialistica in Ematologia. Ha iniziato la sua attività presso l’Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, dapprima come dirigente medico, poi come Professore Associato di Oncologia Medica – Università degli Studi di Parma e Responsabile del programma interaziendale Breast Unit della provincia di Parma. Nel corso degli anni i suoi principali interessi clinici e di ricerca si sono indirizzati verso il carcinoma mammario, l’epidemiologia dei tumori e la farmacogenomica.

