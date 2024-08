Anche la Redel Viola presente all’inaugurazione del Tempietto e del Playoground per Bryant

StrettoWeb

Prima uscita ufficiale per la Redel Viola Reggio Calabria nell’area Urbana del Tempietto, il parco rinnovato e inaugurato dall’Amministrazione Comunale nel pomeriggio di ieri. La data, suggestiva ed evidentemente non casuale, ha visto la simbolica palla a due che ha dato vita al playground in memoria di Kobe e Gianna Bryant.

Kobe, leggendario campione dei Lakers perito qualche anno fa in un incidente insieme all’ adorata figlia Gianna e ad amici e membri dell’equipaggio, nella stagione 86/87 ha vestito i colori neroarancio nel minibasket, mentre papà Joe giocava nella prima squadra, allora Standa Reggio Calabria, insieme a campioni del calibro di Kim Hughes, Mark Campanaro, Massimo Bianchi e dell’indimenticato Gustavo Tolotti.

La Redel Reggio Calabria ha partecipato all’intenso pomeriggio grazie all’invito dell’Amministrazione che ha salutato i presenti e a cui ha augurato buon lavoro per il prosieguo della preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie B interregionale ormai alle porte. Insieme alla Prima squadra capitanata dal Presidente Carmelo Laganà, le due formazioni Under 19 e 17 e il minibasket con una rappresentanza che si è alternata sul playground gialloviola, palla in mano, insieme ai coetanei delle altre realtà cittadine.

Particolarmente toccante il ricordo di Coach Gaetano Gebbia, a cui è stato dedicato un seggiolino sulla tribuna del campo da gioco. Ha fatto da sfondo ad un momento intenso e partecipato uno scenario unico al mondo, un’area attrezzata unica nel suo genere che la società neroarancio si impegnerà a valorizzare ulteriormente promuovendone il valore sportivo e sociale.

