Redel Viola, due nuovi innesti nello staff dei preparatori | NOMI e DETTAGLI

Redel Reggio Calabria comunica che sarà Marco Vitale il Preparatore Atletico della prima squadra per la stagione sportiva 24/25. Il Professore Marco Vitale è Docente di Scienze Motorie, laureato con il massimo dei voti all’ Isef di Napoli nel 1994. Preparatore Atletico, Tecnico Fidal, Istruttore Coni, da decine di anni sul campo nella preparazione di Atleti e Squadre. Preparatore per il superamento delle prove fisiche nei Concorsi delle Forze Armate e Referente di Progetti sportivi, Collaboratore settore Velocita Fidal Calabria e D.T della ASD Sporting Club di Reggio Calabria, Vitale è stato premiato a livello nazionale nel 2018 dall’ AICS a Salerno e al GNS 2022 dal Coni Calabria.

“Resto da sempre legato allo sport ed alle realtà locali che lavorano con capacità, programmazione e lungimiranza. Sono entusiasta a dir poco, di poter iniziare questa collaborazione in neroarancio con la REDEL” – le dichiarazioni del nuovo preparatore della Pallacanestro Viola – “Mi è stato illustrato un progetto ben strutturato e solido. Conosco bene la società, ci sentiamo quotidianamente con Coach Cadeo e tutto il Team, ho seguito il percorso ed ho potuto osservare da vicino la nuova progettualità coordinata dal GM Fortunato Vita e come si lavora in sintonia fra i vari gruppi, dal minibasket alla prima squadra. Dopo 30anni di attività a certi livelli penso di aver ormai imparato a riconoscere una dirigenza seria, lungimirante, con le idee chiare. Il lavoro che si sta programmando alla base ha degli obiettivi davvero importanti per una Squadra che vuole tornare ad essere forte e vincente”.

Alessandro Vitale preparatore atletico del settore giovanile neroarancio

Redel Reggio Calabria comunica che Alessandro Vitale sarà il Preparatore Atletico del Settore Giovanile Neroarancio. Diplomato al Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo “Alessandro Volta” di Reggio Calabria e laureando in Scienze Motorie, Alessandro Vitale è Preparatore Atletico, Presidente e Tecnico Fidal della ASD Sporting Club e Istruttore Coni. Atleta di interesse nazionale, è stato finalista in numerosi Campionati Italiani, Medaglia di Bronzo alle Finali Nazionali di Triathlon, Primatista Regionale nei 50mt, 60mt indoor e 150 mt.

“Sarà una bella esperienza, viste le ambizioni del progetto. Mi sento orgoglioso di farne parte e dare il mio contributo per la preparazione atletica. Credo che sia un aspetto fondamentale a partire dal livello giovanile se si vogliono raggiungere grandi traguardi. Insieme a mio padre lavoreremo per migliorare le capacità fisiche degli atleti neroarancio e personalmente mi impegnerò a trasmettere e condividere con i coetanei i valori sportivi che mi hanno portato a raggiungere importanti risultati sportivi”.

