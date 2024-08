Redel Viola, Coach Cadeo: “è stato l’inizio che volevamo, lavoriamo per un gruppo solido”

StrettoWeb

Proseguono con cura i primi allenamenti stagionali della Redel Viola Reggio Calabria. Preparazione fisica e pallacanestro per arrivare pronti al campionato, passando da un precampionato che si preannuncia ricco di impegni. Abbiamo fatto il punto con il Coach Giulio Cadeo.

Il raduno?

“E’ stato l’inizio che volevamo. E’ stato bello iniziare insieme: la prima squadra insieme ai gruppo delle giovanili sulle quali puntiamo tanto. Una buona parte dell’Under 19 farà parte della prima squadra. Devo dire che al Raduno si percepiva un grande entusiasmo. Lo stesso ci dovrà trasportare verso la nuova stagione”.

L’entusiasmo?

“Bellissimo vedere al nostro raduno i Dirigenti e tanti addetti ai lavori pronti a darci una mano. Gli allenamenti saranno aperti successivamente anche ai nostri tifosi per alimentare una passione che per noi è fondamentale. I dirigenti hanno fatto un lavoro straordinario in questi due mesi, siamo solamente all’inizio di questo percorso ma la strada è quella giusta”.

Il nuovo gruppo squadra?

“Ci siamo immediatamente confrontati con gli altri componenti dello Staff tecnico ed abbiamo tratto le prime impressioni e alcune iniziali conclusioni. E’ presto ma, lavoriamo per costruire un gruppo che sia solido dentro e fuori dal campo, sommatoria importante per arrivare alle giuste e volute conseguenze sul rettangolo di gioco”.

