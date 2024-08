Redel Viola, Bangu: “lavoreremo per dare il massimo”

StrettoWeb

Josue Bangu lancia la sfida: “La mia Redel può far bene, lavoreremo per dare immediatamente il massimo”.

Nato a Villeneuve-Saint-Georges (nelle regione dell’Île-de-France) il 30 marzo 2004, Josue Bangu ha iniziato la carriera da cestista nel suo Paese, prima nell’Us Creteil Basket e poi all’Independents Basketball France. Proprio con quest’ultima, nel 2019 ha partecipato all’European Youth Basketball League (Eybl) South Conference Under 17 in Ungheria. Conclusa l’esperienza in Francia, Bangu ha militato nell’Orsa Barcellona in Serie C Gold per tre stagioni, passando poi nella stagione 22/23 all’Apu Udine in serie A nell’under 19 e giocando la stagione scorsa in Puglia, a Castellaneta. Oggi, lancia la sfida alla sua esperienza in canotta Redel. Ecco le sue impressioni.

“Mi sto preparando alla grande alla nuova stagione.

Mi sto informando, ho visto il girone.

Noi, siamo una bellissima squadra e, sia dal punto di vista fisico che da quello strettamente mentale non vedo l’ora di iniziare.

Sono sicuro che non sarà facile ma, con la giusta partecipazione e la voglia di giocare a basket faremo bene”.

“Sono un giocatore che porta “energia”.

Amo aiutare i compagni, specialmente nei momenti di difficoltà.

Allo stesso tempo, sono un giocatore che si “diverte” tanto in campo, giocando con il sorriso pronto a dare perennemente il centocinquanta percento per la causa”.

Il Coach?

“E’ stato diretto e conciso sulle cose che si aspetta da me e dalla squadra.

Le sue parole mi sono piaciute parecchio: non vedo l’ora di parlarci di persona che approfondire ancor di più.”

I miei esordi?

“Giocavo a calcio. Sono passato alla pallacanestro grazie ai miei cugini: ho voluto provare e mi sono subito innamorato di questo sport. Nel Calcio giocavo come difensore centrale, il mio idolo era Marcelo del Real Madrid. Nel Basket, amo Lebron James ed anche la storia cestistica di Dirk Nowitwki.

Le miei ambizioni?

“Sogno di poter giocare un giorno anche in B Nazionale in Italia e, perchè no, anche in altri paesi: a dirla tutta, penso, fortemente alla Viola ed alla nuova stagione.”

Le mie origini?

“Sono nato in Francia.

I miei genitori arrivano dal Congo Kinshasa.

Ho giocato in Italia in tante squadre, da Barcellona a Udine, passando per Castellaneta”.

Un messaggio per i miei nuovi tifosi?

“Noi, siamo carichi, sono sicuro che tutta la città risponderà presente.

Siamo pronti a regalarvi tantissime emozioni, ci teniamo tanto e daremo il massimo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.