Gesso (Messina), ecco la “Rassegna Popolare Ibbisota – Sagra del cannolo e sfilata dei carretti siciliani”

StrettoWeb

L’estate Messinese si tinge ormai da anni degli splendidi colori delle tradizioni popolari Siciliane. Torna a Gesso la Rassegna Popolare Ibbisota. Forte dei successi delle edizioni precedenti che si sono susseguite negli anni, portando migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e non solo, attirando anche l’attenzione mediatica di reti nazionali come Rai 2 e Rai 3, nell’antico borgo di Gesso la Sicilia scende in Piazza.

La nona edizione mantiene vivi i protagonisti dell’evento, immancabili cannoli farciti al momento nelle tre varianti classico con ricotta di pecora zuccherata con scorze di arancio candito e gocce di cioccolato, la variante gianduia e la variante pistacchio; la maestosa sfilata dei carretti Siciliani della storica scuderia Messinese della famiglia “Molonia” accompagnati dal gruppo dei “Sunaturi” di musica popolare siciliana; a riempire di colori e arte ci saranno anche gli amici del gruppo folk “I Cariddi” capitanati dalla famiglia Rinaldo.

Non mancheranno le novità nell’edizione di quest’anno tra cui il Dottor Liutaio Rosario Altadonna che esporrà, costruirà e si esibirà con strumenti quali il flauto, il clarinetto e le zampogne da lui costruite; l’arte sarà anche protagonista con mostre di quadri ad opera del collettivo ArteMuse e degli artisti Mary Gio Dolcezza e Gerardo Astone; Inoltre sarà presente anche un’interessantissima visita guidata all’interno della chiesa madre di Sant’Antonio Abate di Gesso intitolata: “un tesoro a due passi dalla città” ad opera del Dottor Giuseppe Finocchio.

Novità anche nell’ambito gastronomico con gli stand food e drink dove sarà possibile degustare della buonissima birra artigianale del birrificio San Bull e gli arrosticini abruzzesi realizzati da Francesco Torre, inoltre sarà possibile degustare il panino gourmet “Mortadelloso” con mortadella, formaggio e crema di pistacchio.

Ciliegina sulla torta lo spettacolo di stand Up comedy del comico Messinese Denny Napoli; Conduttrice della serata Grazy Pagano. Appuntamento Gesso per il 16 agosto a partire dalle ore 18.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.