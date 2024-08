Quirinale: il 14 settembre Mattarella a commemorazione 80 anni Zona libera Carnia

StrettoWeb

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – Il prossimo 14 settembre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interverrà ad Ampezzo, in provincia di Udine, alla commemorazione dell’ottantesimo anniversario della Zona libera della Carnia e dell?Alto Friuli, la più estesa sperimentazione di Repubblica partigiana in Italia. La scelta del Capo dello Stato rappresenterà anche l’occasione per ricordare tutte le Repubbliche partigiane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.