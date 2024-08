“Fatti di musica 2024”, questa sera Gabry Ponte a Reggio Calabria

StrettoWeb

In migliaia al Porto Turistico di Le Castella hanno cantato e ballato con Dargen D’Amico e la sua band, ennesimo appuntamento di “Isola Summer 2024”, il ricco programma estivo del Comune di Isola Capo Rizzuto, realizzato in collaborazione con Fatti di Musica, lo storico Festival-Premio del Live d’Autore giunto alla 38° edizione, ideato e diretto da Ruggero Pegna. L’ Onda Alta del cantautore milanese, pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D’Amico, ha sommerso d’entusiasmo la splendida Le Castella. Voluto personalmente dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, Dargen D’Amico ha ritirato prima del concerto il “Riccio d’Argento” del celebre orafo Gerardo Sacco, prestigioso oscar del Festival, nella sezione riservata ai “Live più originali”.

Al ritmo incalzante di successi popolarissimi, come “Dove si balla” e altre hit contenute nei suoi 11 album realizzati in studio, da “Musica senza musicisti” del 2006, all’ultimo “Ciao America” del 2024, le migliaia di cittadini e turisti che affollano la splendida località calabrese hanno trasformato il Porto in una discoteca. Rapper e cantautore molto amato dai giovani, ha conquistato tutti per la sua musica allegra ma dai contenuti forti e impegnati. Oltre a dedicare un pensiero alla strage di migranti di Cutro, tema trattato proprio nel brano sanremese Onda Alta, al termine del live si è concesso per foto e autografi scendendo fino alle transenne, confermando anche garbo, sensibilità, carisma e gentilezza.

Stessa situazione da discoteca sotto le stelle si prevede stasera in Piazza Castello di Reggio Calabria dove alle ore 22:00 arriverà Gabry Ponte, il re della dance mondiale, con il suo live travolgente ricco di effetti speciali. Il concerto sarà preceduto alle 21:30 da MJX, noto disc jockey reggino presente nella compilation Hit Mania Dance 2024. Gabry Ponte riceverà il Premio Riccio d’Argento per “25 anni di successi internazionali”. L’artista torinese festeggerà anche in Calabria 25 anni di record, tra straordinari effetti speciali e pirotecnici, firmati in riva allo Stretto dalla Artech FX, leader in effetti speciali per lo spettacolo dal vivo. La prevendita per questo evento è in corso su Ticketone, mentre la biglietteria della Piazza sarà attiva dalle ore 18:30. L’apertura cancelli è prevista per le ore 19:30.

Tutto pronto anche per i successivi appuntamenti di Fatti di Musica: domenica 11 agosto toccherà a Sergio Cammariere e alla sua band davanti al Castello Normanno di Santa Severina; il 12 agosto la Nuova Orchestra Italiana fondata da Arbore suonerà al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, evento Ama Calabria; il 13 agosto la carovana di Max Gazzè & Calabria Orchestra sarà in Piazza Turra di Mesoraca per la Festa del SS. Ecce Homo; il 15 agosto tornerà Ron in Piazza Bianco di Montalto Uffugo; infine, il 16 agosto Nello Daniele sarà a Marina di Gioiosa e il 22 agosto Paolo Belli con la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana di Reggio, ad ingresso libero. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS).

Fatti di Musica, Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 – Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria, afferma Ruggero Pegna “è la storia stessa dei grandi live in questa regione, con un programma ricco ed incredibile, capace anche di fare rete con vari festival e iniziative locali!”.

Per ogni informazione tel 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine fb di artisti e festival.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.