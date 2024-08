Promosport: conferma in panchina per Raffaele Notaris anche per la prossima stagione

StrettoWeb

L’ASD Promosport è orgogliosa di annunciare la conferma di Raffaele Notaris come allenatore della prima squadra per la stagione 2024/2025. Dopo una stagione di successi e un lavoro intenso, Mister Notaris continuerà a guidare il team verso nuovi ambiziosi traguardi. Sotto la guida esperta di Notaris, la squadra ha mostrato una crescita significativa, e la società è fiduciosa che il percorso intrapreso porterà a risultati ancora più importanti nella prossima stagione.

“La conferma? Sono felicissimo di essere anche quest’anno alla guida della Promosport, l’anno scorso con i ragazzi abbiamo fatto una bella stagione, infatti vorrei riaverli tutti, e c’è tanta attesa per il prossimo campionato. Per quanto riguarda l’approccio tattico io prediligo il 4-3-3 ma ovviamente dovrò rifarmi ai giocatori che avrò a disposizione, poi ovviamente ogni partita è a modo suo e bisogna saper essere flessibili”, le parole dell’allenatore. La società e tutto il team sono pronti a lavorare duramente insieme a lui per affrontare la prossima stagione, facendo i migliori auguri e un grosso in bocca al lupo.

