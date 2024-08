Premio Letterario “Città di Erice”: domenica la cerimonia di premiazione

StrettoWeb

Domenica 25 agosto alle 18:00, il teatro Gebel Hamed di Erice ospiterà la cerimonia di premiazione della VI edizione del Premio Letterario “Città di Erice”. L’evento, organizzato dall’Associazione Vivere Erice, in collaborazione con Rotary Trapani Erice, è uno degli eventi centrali di Erice Estate 2024 e vedrà la consegna dei riconoscimenti ai vincitori di quest’anno.

Silvana La Spina riceverà il Primo Premio per “L’uomo di zolfo” (Bompiani), mentre il Premio Giovani andrà a Ninni Ravazza per “Cianchino – L’isola delle illusioni” (Avagliano). La cerimonia vedrà la partecipazione anche della sindaca del Comune di Erice Daniela Toscano e dell’assessora alla Cultura, Turismo ed Eventi Rossella Cosentino. I membri della giuria saranno presenti per sottolineare l’importanza dell’evento nel panorama culturale siciliano.

L’edizione 2024 segna una svolta con l’introduzione di una sezione dedicata agli studenti delle scuole superiori.

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Vivere Erice, in particolare alla Presidente Mariza D’Anna e alla sua vice presidente Noemi Genovese, per il loro ruolo nell’istituzione del Premio Letterario “Città di Erice”. Questo riconoscimento pone un’attenzione speciale alla letteratura che celebra la Sicilia, promuovendo autori che, pur non essendo necessariamente inseriti nei circuiti editoriali tradizionali, offrono prospettive fresche e autonome. L’impronta culturale che abbiamo dato a Erice si manifesta attraverso molteplici sfaccettature. Anche quest’anno abbiamo costruito un percorso culturale ambizioso, collaborando con istituzioni di spicco come la Fondazione Ettore Majorana, il Mema, l’Associazione Siciliana Amici della Musica, la Fondazione Erice Arte e Vivere Erice. Il nostro obiettivo è stato quello di creare un progetto culturale con una visione a lungo termine, unendo le forze delle realtà più rappresentative del territorio. Ciò che abbiamo realizzato finora è solo l’inizio di un percorso che guarda al futuro. Stiamo gettando le basi per un’eredità culturale duratura, che non si limita al presente ma si proietta negli anni a venire. L’impronta culturale di alto livello che abbiamo iniziato a delineare è evidente e tangibile”, così dichiara la sindaca del Comune di Erice Daniela Toscano.

“Il lavoro dietro il Premio Letterario è impegnativo ma gratificante. Coinvolge tutto l’anno molte persone che si dedicano appassionatamente alla promozione della cultura e del libro nel nostro territorio e per questo le ringraziamo. Il premio è un riconoscimento agli autori per il loro contributo alla ricchezza culturale della Sicilia. Siamo lieti quest’anno di premiare Silvana La Spina e Ninni Ravazza che nei loro libri hanno raccontato con sapienza aspetti diversi della nostra terra”, così affermano Mariza D’Anna e Noemi Genovese, presidente e vicepresidente dell’Associazione “Vivere Erice”.

Il Premio, patrocinato dal Comune di Erice, si avvale della collaborazione di diverse istituzioni e sponsor locali, evidenziando il suo radicamento nel territorio. La cerimonia è aperta al pubblico.

