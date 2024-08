La 1ª edizione del Premio Gambarie assegnato a Eduardo Lamberti Castronuovo

StrettoWeb

Preceduta da una notevole esibizione di Marinella Rodà, confermatasi eccellente interprete della musica regionale calabrese e sicula-campana, è stata conferita a Eduardo Lamberti Castronuovo la prima edizione del Premio Gambarie, istituito lo scorso anno e consistente in un distintivo in oro massiccio ideato da Gerardo Sacco. Lo spettacolo musicale e la cerimonia del conferimento del Premio, consegnato al dr. Lamberti dal sindaco di Santo Stefano in Aspromonte dott. Francesco Malara, si è tenuta nella sala conferenze dell’Hotel Centrale in Gambarie.

L’artista-cantante Marinella Rodà, la cui performance artistico-musicale ha introdotto la cerimonia e successivamente chiuso la serata, potrebbe essere definita una vera figlia d’arte, in quanto suo padre è stato un attento studioso di musica popolare calabrese che in località Prunella, poco distante da Melito Porto Salvo, ha fondato e diretto un qualificato studio di registrazione specializzato in musica popolare.

Accompagnata alla chitarra da Fabio Moragas e Salvatore Gullace, che si è esibito anche in un prezioso assolo di mandolino, Marinella Rodà ha spaziato dalle musiche prettamente calabresi a quelle siciliane e napoletane, suscitando nell’affollata sala del Centrale di Gambarie entusiasmo e partecipazione.

Ha concluso la serata, dopo l’attribuzione del Premio, motivato dall’impegno del dr. Lanberti a favore dello sviluppo turistico e culturale della località turistica montana di Gambare, il brano finale dell’opera “1861 La brutale verità” di Michele Carilli che, partendo da Reggio, ha ottenuto ampi consensi di critica in ogni parte d’Italia raggiungendo, al teatro Augusteo di Napoli, alti vertici di apprezzamento e condivisione delle tematiche affrontate.

