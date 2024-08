Poste Italiane: oggi l’emissione del francobollo dedicato al Parco Nazionale della Sila

StrettoWeb

Poste Italiane comunica che il 3 agosto 2024 verranno emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati alla Giornata mondiale della Natura – Parchi d’Italia: Parco dei Nebrodi e Parco Nazionale della Sila, relativi al valore della tariffa B pari a 1.25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomilaquattro esemplari.

Foglio: ventotto esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Maria Carmela Perrini.

Parco dei Nebrodi:

La vignetta raffigura le Rocche del Castro viste dalla Faggeta di Monte Soro, paesaggio inserito nel Parco dei Nebrodi, in cui volteggia, in alto a destra, un grifone. In alto a sinistra, è riprodotto il logo del Parco dei Nebrodi.

Parco Nazionale della Sila:

la vignetta raffigura una veduta del Parco Nazionale della Sila in cui si evidenzia, in alto a destra, lo scoiattolo nero meridionale, un piccolo roditore la cui diffusione è circoscritta alla zona del Pollino, della Sila e dell’Aspromonte. In alto a sinistra, è riprodotto il logo del Parco Nazionale della Sila.

Completano i francobolli le rispettive legende “PARCO DEI NEBRODI”, “PARCO NAZIONALE DELLA SILA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Alcara Li Fusi (ME) e Camigliatello Silano (CS).

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

