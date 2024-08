Pnrr: Fitto, ‘intensificheremo monitoraggio attuazione Piano’**

StrettoWeb

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – ?Nei prossimi mesi, insieme all?attività di assessment propedeutica al pagamento della sesta rata, il governo intensificherà il monitoraggio sull?attuazione del Piano, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea e con tutte le Amministrazioni titolari, finalizzato al conseguimento degli obiettivi della settima rata, riservando particolare attenzione alle misure inserite nelle ultime tre rate, all?allineamento della piattaforma ReGiS, all?incremento della spesa e all?avanzamento procedurale e finanziario del Piano?. Lo rende noto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, nel giorno in cui l’Italia incassa dall’Europa la V rata, pari a 11 miliardi di euro.

