PGS Calabria, dopo il successo delle Pigiessiadi si punta alla formazione

Una stagione da incorniciare. Può essere definita così l’annata 2023/2024 delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. Un cammino in crescendo, iniziato nel mese di settembre dello scorso anno, e culminato nei “grandi eventi” di giugno che hanno fatto registrare oltre 2 mila presenze nella nostra Regione in occasione delle Pigiessiadi e delle Finali Nazionali. Un risultato ambizioso per l’ente di promozione sportiva e associazione di promozione sociale che, ormai da diversi decenni, riconosce nello sport un importante strumento aggregativo ed educativo per le giovani generazioni.

Le parole di Rosace

“Quest’anno siamo andati oltre ogni aspettativa – spiega Demetrio Rosace, direttore generale delle PGS Calabria – puntando a eventi di qualità e di esperienza. Riguardo i numeri, abbiamo raggiunto 1000 presenze alle Pigiessiadi Junior e Master, 400 partecipanti alla grande novità delle Pigiessiadi Family & Kids e 600 presenze alle Finali Nazionali che hanno visto partecipare ben 25 squadre provenienti da 10 regioni d’Italia. I tornei hanno espresso una qualità e un’esperienza sportiva di livello davvero elevato, sintomo di crescita dei vari settori in cui PGS sta operando con particolare dedizione in questi anni”.

Numeri importanti, dunque, che però non rappresentano l’obiettivo principale. Da sempre, il Comitato Regionale pigiessino orienta la propria mission alla persona, alle famiglie e alle occasioni di sana aggregazione. “Tutti gli eventi proposti – prosegue Rosace – hanno voluto offrire ai partecipanti un connubio esperienziale vario andando oltre le sole gare sportive. Dai momenti associativi agli spettacoli, dall’esperienza di legalità al turismo, dal ludico schiuma party al coinvolgimento attivo delle famiglie in gare e attività. Un risultato che ci lascia felici e nello stesso tempo già pronti per ripartire con nuove e importanti iniziative che ci vedranno certamente protagonisti nella nuova stagione sportiva”.

Occhi già puntati, quindi, alla stagione 2024/2025 che offrirà un’importante anticipazione in occasione del consueto e atteso Campo Scuola per aspiranti Alleducatori di calcio a 5 e pallavolo in programma dal 21 al 24 agosto a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza. Una preziosa opportunità di formazione per chi vuole offrire il proprio tempo a servizio dei giovani e per chi, già formato, vuole aggiornarsi, mantenere l’iscrizione all’albo ed essere ammesso al corso di primo livello Snaq che si terrà nella nuova stagione sportiva. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e i relativi canali social.

