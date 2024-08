StrettoWeb

Paura questo pomeriggio a Pellaro, zona sud di Reggio Calabria, per un incendio divampato in un’abitazione. A prendere fuoco degli arredamenti da balcone. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno spento le fiamme direttamente da fuori, impedendo alle stesse di propagarsi e provocare danni importanti.

Non era presente, al momento del rogo, il proprietario dell’appartamento. Per fortuna non si sono registrati gravi conseguenze a oggetti o persone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.