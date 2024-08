Pd: Mori, ‘è la vera alternativa alle destre reazionarie’

StrettoWeb

Roma, 24 ago (Adnkronos) – “Il Partito Democratico rappresenta la vera alternativa alle destre reazionarie, a quelle forze che vorrebbero riportare indietro l?orologio della storia, minando i diritti, la solidarietà, e la coesione sociale che con tanta fatica stiamo ancora costruendo”. Lo ha detto Roberta Mori, portavoce della Conferenza nazionale delle Donne democratiche, a margine della festa nazionale dell?Unità ‘Costruire l?alternativa’ a Reggio Emilia.

“La politica deve tornare ad essere uno strumento di emancipazione, un mezzo per dare voce a chi non ne ha, per difendere i diritti di tutti, per costruire una società più equa e solidale. E in questa battaglia, il protagonismo femminile non è un dettaglio: è una necessità. Le donne sono state e devono continuare ad essere al centro del cambiamento”, ha aggiunto.

“La conferenza nazionale delle donne democratiche vuole essere quella infrastruttura femminista che facilita questa trasformazione per un?Italia migliore. Un?Italia che non si piega alle paure, ma che guarda al futuro con speranza e coraggio. Un?Italia dove la politica torna ad essere partecipazione e dove le donne non sono più un?eccezione, ma la regola”, ha detto ancora Mori.

