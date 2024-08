StrettoWeb

Partirà oggi “Dalle Dolomiti all’Etna – In cammino per l’inclusione e la sostenibilità”, un viaggio a piedi dal Trentino alla Sicilia che, passando per il Cammino della Magna Grecia, unirà simbolicamente due siti naturali Patrimonio Mondiale Unesco situati agli estremi nord e sud dell’Italia: le Dolomiti e il Monte Etna. Questo evento, organizzato dall’associazione Dolomiti Open ASD, in collaborazione con diverse realtà istituzionali e associative tra cui “Passi Consapevoli- Cammino e meditazione”, è realizzata in occasione del decennale del progetto “Brenta Open” e si distingue per il suo forte impegno verso l’inclusione e la valorizzazione delle diversità. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la sostenibilità e la scoperta del patrimonio culturale e naturale del nostro Paese.

L’itinerario, lungo oltre 2000 chilometri, è suddiviso in 103 tappe dalla lunghezza media di 25 chilometri e partirà oggi, 29 agosto per terminare il 10 dicembre attraversando nove regioni italiane (Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia) e diversi siti patrimonio Unesco.

Le tappe calabresi sono state organizzate grazie alla collaborazione della rete dei Cammini e dei Sentieri di Calabria e, in particolare, sul Cammino della Magna Grecia con il supporto dell’associazione Passi Consapevoli – Cammino e Meditazione. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto nazionale volto a richiamare l’attenzione sui temi dell’inclusione, coinvolgendo persone con disabilità e promuovendo un approccio di camminata lento e rispettoso dell’ambiente.

“Il nostro obiettivo è fare in modo che ogni passo lungo il Cammino della Magna Grecia, ma anche ogni altro percorso, sia un’occasione di crescita personale e collettiva – afferma Adele Scorza, Presidente di Passi Consapevoli – Proponiamo il cammino come viaggio di consapevolezza, dove l’incontro tra le persone e la natura diventa un’esperienza trasformativa. L’inclusione è per noi un principio fondamentale: significa aprire la strada a tutti, senza distinzione, e creare uno spazio in cui ciascuno possa sentirsi accolto e valorizzato per ciò che è.”

Il protagonista del viaggio, Rosario Fichera, percorrerà l’intero cammino, attraversando paesaggi mozzafiato e siti di grande valore storico e culturale. “L’inclusione e la sostenibilità sono i valori su cui si incentra l’attività di Dolomiti Open e, con questo cammino, intendiamo richiamare l’attenzione sulla loro importanza – afferma Fichera – In diversi tratti si uniranno, in forma libera e volontaria, persone con disabilità insieme alle loro associazioni di riferimento e saranno bellissimi momenti d’incontro e di scambio di esperienze“.

Le tappe

In Calabria, due tappe significative attraverseranno il Cammino della Magna Grecia. Il 20 novembre , la carovana farà tappa a San Giovanni in Fiore, dove l’incontro sarà arricchito dalla collaborazione con il naturalista Giulio Lavigna e il Centro Studi Gioachimiti, presieduto dal Prof. Riccardo Succurro. Questo evento offrirà un’importante occasione per esplorare le bellezze naturali e il patrimonio culturale legato alla figura di Gioacchino da Fiore, uno dei più illustri pensatori medievali.

Il 21 novembre , l’iniziativa raggiungerà Marinella-Capo Colonna a Crotone, un luogo carico di storia e spiritualità, dove i partecipanti potranno immergersi in un paesaggio di straordinaria bellezza, camminando lungo sentieri che uniscono mare e montagna.

“Ogni tappa di questo cammino è pensata per offrire un’opportunità di incontro e condivisione – dichiara Gaetana Claudia Rubino, Referente del Cammino della Magna Grecia per l’Associazione Passi Consapevoli – Anche alle due tappe sul Cammino della Magna Grecia sarà possibile aggregarsi. Auspichiamo una folta partecipazione poiché camminareinsieme lungo questi sentieri ci permette di promuovere non solo le bellezze della nostra terra, ma anche i valori che ci uniscono come quello dell’inclusione e del cammino quale strumento di accoglienza e crescita personale e sociale“.

L’itinerario toccherà, oltre al Cammino della Magna Grecia, diversi importanti cammini del nostro Paese, come la Via Romea Germanica in Trentino e Veneto, il Cammino di Sant’Antonio in Veneto, Emilia Romagna e Toscana, la Via di Francesco in Toscana, Umbria e Lazio, il Cammino Naturale dei Parchi e la Via Francigena nel Sud nel Lazio e Campania, i Sentieri del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni in Campania, la Ciclovia dei Parchi Calabria, il Sentiero del Brigante in Calabria e il Sentiero Italia CAI in Calabria e Sicilia.

Partenza

La partenza è prevista per oggi, 29 agosto, dall’Altopiano della Paganella-Dolomiti di Brenta, con arrivo sul Monte Etna, sul versante nord del vulcano, previsto per il 10 dicembre.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con TSM – Accademia della Montagna, Sportfund Fondazione Italiana per lo Sport ETS e con il sostegno tecnico di Montura. Patrocinano Fondazione Dolomiti UNESCO, Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, Sport Inclusion Network, APT Dolomiti Paganella, Muse – Museo delle Scienze di Trento e Parco Naturale Adamello Brenta.

