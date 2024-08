Parigi 2024: Zan, ‘destra italiana utile idiota propaganda Putin’

StrettoWeb

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Preoccupa e inquieta la decisione di Umar Kremlev, oligarca russo molto vicino a Putin e presidente dell?International Boxing Association, di dare un premio di 50mila euro ad Angela Carini, 25mila euro al suo allenatore e 25mila euro alla federazione di appartenenza, la Federazione Pugilistica Italiana. Kremlev infatti non solo è in contrasto con il Comitato Olimpico Internazionale, che ha già accusato di ‘rappresentare la sodomia’, ma con la stessa Federazione Italiana: la Fpi infatti non è più affiliata all?Iba, ma alla World Boxing”. Così Alessandro Zan, eurodeputato e responsabile diritti nella segreteria nazionale del Pd.

“Sempre Kremlev e l?Iba sono stati gli stessi a escludere Imane Khelif nel 2023 dai mondiali di Boxe, creando di fatto la fake news che individua Khelif come persona trans. Non è quindi solo vergognoso e deplorevole che il governo e le istituzioni italiane abbiano reso propria la propaganda russa, ma rappresenta un fatto inquietante, tanto più che ora soldi russi arrivano in Italia a una atleta, in forza alle Fiamme Oro, per tramite dell?Iba”.

“Riassumendo: la destra italiana (Meloni, Salvini, La Russa e Roccella) si è prestata alla propaganda di Putin, è l?utile idiota della propaganda russa per attaccare l?occidente. Un?intera settimana di insulti e menzogne da parte delle più alte cariche istituzionali italiane verso una atleta algerina, che ha tutto il diritto e rispetta ogni criterio per competere ai giochi olimpici, e ora arrivano 100mila euro russi ai protagonisti di questa vicenda. Quei soldi suonano come un ?grazie? di Putin all?estrema destra nostrana.?

