Parigi 2024: Tom Cruise e band Air e Phoenix alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

StrettoWeb

Parigi, 6 ago. (Adnkronos) – L’attore statunitense Tom Cruise e le due band francesi Air e Phoenix si esibiranno alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi domenica, secondo quanto riferito da Le Parisien. Il giornale ha affermato che Cruise sarà coinvolto come parte della simbolica consegna della bandiera olimpica da Parigi a Los Angeles, la città ospitante dei Giochi del 2028 che annovera Hollywood tra i suoi distretti. La star d’azione americana sta pianificando uno stunt sulla facciata dello Stade de France e ha già girato una scena attorno al famoso cartello “Hollywood” a Los Angeles, ha aggiunto il rapporto.

Air e Phoenix, due band che hanno riscosso successo anche fuori dalla Francia, si esibiranno alla cerimonia di domenica, ma inizialmente non c’è stata alcuna conferma ufficiale. Finora, gli organizzatori hanno solo annunciato che lo spettacolo, che si svolgerà nello stadio Stade de France, tratterà una distopia in cui non ci saranno più i Giochi Olimpici. La spettacolare cerimonia di apertura del 26 luglio, che si è tenuta sulla Senna e attorno ai monumenti di Parigi anziché in uno stadio tradizionale, è stata sia elogiata che criticata. I gruppi religiosi hanno affermato che parte della cerimonia aveva preso in giro il cristianesimo. Gli organizzatori si sono scusati ma hanno negato qualsiasi collegamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.