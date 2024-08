Parigi 2024: Ronzulli (FI), ‘Cio fissi regole più chiare e meno ottuse’

StrettoWeb

Roma, 1 ago (Adnkronos) – ?Le immagini di Angela Carini in lacrime valgono più di qualsiasi commento. Ancora una volta, regole contraddittorie, estremismo ideologico, politically correct, alterano non solo i risultati ma anche i sacri principi olimpici, che dovrebbero vedere gli atleti misurarsi su un piano di parità e con le stesse occasioni di vincere. Tutto questo è molto grave”. Lo dice la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.

“Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza alla giovane pugile, che ha visto frantumarsi anni e anni di sacrifici contro il muro dell?ingiustizia. Mi auguro che venga fatta piena chiarezza e che i vertici del Cio possano prendere spunto da questa inaccettabile vicenda per fissare regolamenti meno ottusi, più trasparenti e coerenti per il futuro. Forza Angela!?, aggiunge.

