Parigi 2024. Magi, ‘dopo premio Iba a Carini Meloni si vergogni’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – ?Non solo la polemica su Imane Khelif è costruita su una gigantesca fake news. È una fake news premiata da Putin attraverso l?Iba guidata dal russo Umar Kremlev, che ha deciso di premiare in denaro Angela Carini. Ora, chi ha cavalcato questa bufala putiniana per lanciare i soliti banali strali omofobi contro teoria gender e cultura woke, non si vergogna nemmeno un po?? E chi è andato a stringere mani e ad accarezzare guance, tipo Giorgia Meloni, non si vergogna nemmeno un po?? La verità è che questa premier, questo governo e questa destra stanno isolando l?Italia anche nello sport, rimediando una sequenza di figuracce olimpiche da record del mondo?. Lo scrive su twitter il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

